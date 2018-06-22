Зерно з анексованого Криму вивозять до Сирії - Reuters

Таким чином на півострові завантажують порти, які спорожніли після введення західних санкцій.

З липня 2017 по травень 2018 року з окупованого РФ Криму до Сирії поставили не менше 170 тисяч тонн зерна.

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Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Таким чином на півострові завантажують порти, які спорожніли після введення західних санкцій.

"Крим за останній рік збільшив експорт зерна до Сирії в рамках домовленостей, які забезпечують анексованому РФ півострову ринок збуту для надлишків урожаю, а президенту Сирії Башару Асаду дають надійне джерело постачання пшениці", - повідомляє агентство.

"Поставка зерна з Криму надає підтримку уряду Асада, оскільки власне виробництво там постраждало від військових дій. Виробництво хліба в Сирії субсидує держава.

Поставки продовольства до Сирії не заборонені західними санкціями, але обмеження на банківські операції і заморожування активів не дозволяють багатьом зерновим трейдерам працювати з урядом Асада", - йдеться в статті.

Reuters нагадує, що Крим також перебуває під санкціями Заходу з часів його анексії РФ в 2014 році, його доступ на багато експортних ринків заморожений.

Джерела Reuters повідомили, що торгівля з сирійськими кораблями та іншими судами, внесеними до чорного списку, дозволяє Криму відвантажити зерно, яке йому більше нікуди поставити через санкції.

Відзначається, що Крим виробляє близько 1,4 мільйона тонн зерна в рік, з яких 1 мільйон тонн - це його експортний потенціал.

Співрозмовник агентства підкреслив, що джерело фінансування поставок до Сирії незрозуміле, але це дозволило Криму збільшити завантаження своїх чорноморських портів після того, як вони опинилися під санкціями.

"У другій половині 2017 року Крим експортував 428 500 тонн зерна, тоді як за сезон 2016-2017 років було вивезено 288 тисяч тонн зерна", - йдеться в розслідуванні.

Reuters, посилаючись на портові дані та інформацію з систем відстеження кораблів, пише, що ряд суден доставили зерно з Криму в сирійський порт Тартус, де у РФ є військово-морська база.

За даними джерел у транспортній галузі, деякі інші вантажі пішли в Ліван, після чого були перенаправлені до Сирії.

Відзначається, що Ліван став найбільшим покупцем зерна з Криму в липні-грудні 2017 року, отримавши 175 тисяч тонн, до Сирії за цей час експортували 75 тисяч тонн.

Агентство додає, що Сирія не може заплатити за зерно з Криму грошима, тому буде розраховуватися оливковою олією і овочами.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського Союзу продовжила на рік, до 23 червня 2019 року, санкції, що передбачають заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Росією Крим та імпортувати товари з півострова.