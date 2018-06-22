Гройсман заявив, що не «служитиме латифундистам і карабасам-барабасам»

Прем'єр виступив проти продажу землі іноземцям і допустив можливість запуску ринку для українських фермерів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не має наміру «служити латифундистам і карабасам-барабасам» при підготовці земельної реформи, яка дозволить купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години уряду у Верховній Раді.

«Я ніколи нікому не дозволю, не буде моєї ініціативи продажу української землі. Я можу допустити єдине - щоб цю землю мав можливість купувати і продавати український фермер, і то в обмеженій кількості, і це має бути українець, а не іноземець. Я не прислужуватимусь ніяким латифундистам і карабасам-барабасас, це принципова позиція», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року в Україні в черговий раз був продовжений мораторій на продаж сільгоспземель до 2019 року. Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планувала до кінця травня 2017 року ухвалити закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) почати продаж сільгоспземель.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, в разі скасування мораторію, зможуть лише громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не перевищуватиме 200 га. Робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок із урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

22 травня Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Зеленчук і Цицюра проти України», в якому закликав Україну врегулювати ринок земель сільськогосподарського призначення на державному рівні.