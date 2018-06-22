Регулювання цін на продукти харчування ніколи не було ефективним - Гройсман

Прем'єр зазначив, що єдиним ефективним способом стримування цін є насичення ринку українською продукцією.

Регулювання цін на продукти харчування в Україні ніколи не було ефективним і не давало змоги зупинити споживчу інфляцію.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години уряду у Верховній Раді.

«Ціни регулювалися з 90-х років. Що, вони зупинялися? Ні, вони завжди зростали. Про що це свідчить? Регулювання ніколи не було ефективним. Ефективним є єдине - нарощування поголів'я, насичення ринку українською продукцією», - сказав він.

За словами Гройсмана, саме для насичення ринку українською продукцією уряд запустив програми фінансової підтримки фермерства.

Як повідомляв УНІАН, пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування працював в Україні з 1 жовтня 2016 року по 1 січня 2017 року. Наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що цей експеримент виявився виправданим і не привів до прискорення інфляції. Після цього Кабінет міністрів з 1 липня 2017 року прийняв рішення про скасування держрегулювання цін на продукти харчування.