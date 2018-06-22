Ціни на персики залишаться на рівні минулорічних - експерти

Минулого року ціна реалізації персиків становила 11 гривень за кілограм.

Ціна реалізації персиків в цьому році залишиться на рівні минулого року - 11 гривень за кілограм, повідомила прес-служба Асоціації "Укрсадпром" у відповідь на запит кореспондента УНІАН.

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"Враховуючи відносну стабільність ціни реалізації персиків у 2016-2017 роках, обмеженість внутрішнього виробництва і зростаючу залежність від закордонних поставок, важко зробити конкретний прогноз на 2018 рік, однак, швидше за все, серйозного просідання цін щодо 2017 року не відбудеться", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба також зазначила, що минулого року в результаті несприятливих погодних умов і негативних очікувань виробники початку сезону реалізовували продукцію дорожче, ніж на початку цього сезону, але в результаті, ціна встановилася на рівні 2016 року і становила 11 гривень/кілограм. У 2018 році, швидше за все, ціни встановляться на цьому ж рівні.

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозують урожай фруктів і ягід в цьому сезоні до 400-500 тисяч тонн.