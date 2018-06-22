Немає експортного попиту: тепличні томати за тиждень подешевшали на третину

Томати відвантажують по 15-18 гривень/кілограм.

З початку поточного тижня вартість тепличного томату впала в середньому на третину, повідомила прес-служба проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти".

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"Вже сьогодні комбінатам вдається відвантажувати томати не дорожче ніж по 15-18 гривень/кілограм (0,49-0,59 євро/кілограм). Для порівняння: в кінці минулого робочого тижня вони вели продажу за цінами від 23 гривень/кілограм (0,75 євро/кілограм)", - йдеться в повідомленні.

За словами представників господарств, ціна впала через відсутність експортного попиту, тоді як на внутрішньому ринку активно пропонується томат із плівкових теплиць, ціни на який починаються від 10 гривень/кілограм (0,33 євро/кілограм).

Також експерти зазначають, що сьогодні томати реалізуються на 18-25% дешевше, ніж у другій половині червня 2017 року. Ціни на продукцію із літніх теплиць в середньому на третину поступаються торішнім.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в 2017 році зібрали 9,3 мільйона тонн овочевих культур з 446,3 тисячі га.