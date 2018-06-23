Скандал із "Гаврилівськими курчатами": пташиний могильник досі псує повітря під Києвом (відео)

Незважаючи на слідчі дії і відкрите кримінальне провадження, зараз жодного припису виробникові про ліквідацію наслідків досі немає.

Після гучного скандалу навколо "Гаврилівських курчат", коли в полі знайшли гігантський курячий могильник, журналісти вирішили перевірити, чи змінилася ситуація в Гаврилівцях, а заразом і проінспектувати інші селища, де розташовані курячі ферми. Загалом їх у Вишгородському районі кілька десятків і майже у кожному теж скаржаться на забруднене повітря.

Як повідомляє ТСН, полігон у селищі Гаврилівка розташований за кількасот метрів до найближчих житлових будинків. Два тижні тому саме там виявили величезний могильник курятини. Місцеві кажуть, що уже тиждень тут проводять слідчі дії, але за два дні спостережень жодного слідчого ТСН не зустріла. Не побачили тут і працівників фірми, але насамкінець знімальна група побачила машину, котра поїхала в ліс. Там журналісти стали свідками того, як смердючу рідину зливали просто в канаву, але запевняли, що це всього лиш вода.

Саме з цієї канави, куди місяцями зливали помиї з курятників, брали проби під час слідчих дій два тижні тому, коли затримали власників "Агромарсу", подружжя Сигалів, та його директора Івана Зозулю. Їх заарештували, але відпустили під заставу у 250 мільйонів гривень. Саме у таку суму прокурори оцінили збитки, завдані державі. Згодом апеляційний суд зменшив суму застави до 5 мільйонів за кожного з обвинувачуваних. Холдинг "Агромарс" – це величезне підприємство, території якого перевищують тисячу гектарів. Його потужності розташовані не лишень у Гаврилівці, а й у місті Димер. Місцевий мешканець Євген погоджується провести ТСН до тутешнього філіалу "Гаврилівських курчат", аби показати, чому тепер і димерці бояться відчинити вікна. "Це відбувається вже протягом чотирьох тижнів", - каже він.

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Маштаби виробництва і нетрадиційної утилізації можно побачити на відео, яке зняли активісти з квадрокоптера. Просто біля пташників, де вирощують курей – величезні купи пташиних трупів, з яких просто у землю тече смердюча рідина. Біля них зграї ворон та лелек, які розтягують курячі рештки по околицях. Активісти кажуть, що виробники кажуть про "технологію", котра дозволяє так поводитися з курячими рештками – кидати їх розкладатися під відкритим небом. Охоронці фірми підтверджують, що то падіж, і трупи просто гниють на повітрі. Просто з ферми журналісти спробували додзвонитися директору "Агромарсу" Івану Зозулі, але його телефон викликів не приймав. У головному офісі запевнили, що з адміністрації на місці нікого немає – всі десь на виробництві.

Незважаючи на слідчі дії і відкрите кримінальне провадження, станом на сьогодні жодного припису виробникові про ліквідацію наслідків досі немає. А люди, що живуть по сусідству з виробництвом курятини, продовжують нарікати на нестерпний сморід, котрий у спеку тільки посилюється.