Новий урожай: аграрії вже намолотили майже 2 мільйона тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 30,7 центнера з гектара.

Українські аграрії станом на 25 червня намолотили 1,7 мільйона тонн зерна з площі 559 тисяч га.

Читайте такожМінагропрод очікує врожаю зернових на рівні 60 мільйонів тонн

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, середня врожайність зернових становить 30,7 ц/га.

Зокрема, аграрії зібрали 552 тисячі тонн озимої пшениці з площі 185 тисяч га при урожайності 29,8 ц/га; озимого ячменю - 1,1 мільйона тонн з 355 тисяч га при врожайності 32,0 ц/га.

Аграрії також зібрали 29 тисяч тонн гороху з площі 19 тисяч га при врожайності 15,6 ц/га.

Також у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій та Вінницькій областях почалося збирання озимого ріпаку, якого намолочено 130 тисяч тонн з площі 75 тисяч га при врожайності 17,4 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод, незважаючи на посуху, зберіг прогноз урожаю зернових в 2018-2019 МР на рівні 60 мільйонів тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.