Україна може збільшити імпорт гречки майже в 3 рази

Найбільшими постачальниками гречки до України стали Росія та Казахстан.

Імпорт гречки в Україну у 2017/18 МГ (МР, липень 2017 – червень 2018) може скласти 16 тисяч тонн, що в 2,6 рази більше попереднього року, повідомила прес-служба проекту "АПК-Інформ".

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"В цілому, за серпень-червень 2017/18 МР в Україну імпортовано в 2,6 рази більше зерна гречки, ніж за весь минулий сезон. За підсумками сезону цей показник може перевищити 16 тисяч тонн", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків "АПК-Інформ", в період з серпня по січень 2017/18 МР до України було ввезено 6,8 тисячі тонн російської зернової, що в 12 разів перевищує аналогічний показник минулого сезону, і понад 2,6 тисячі тонн казахстанської гречки, що більш ніж у 5 разів більше від показника за серпень-січень минулого сезону.

Як зазначають аналітики, з урахуванням того, що минулого МР 65% обсягів були поставлені протягом останніх 3 місяців сезону (2,7 тисячі тонн лише за травень 2017 року), то в даний час різниця між показниками 2016/17 і 2017/18 МР скоротилася. За минулий період сезону-2017/18 (серпень-травень) Росія наростила обсяги поставок гречки до України в 2,4 рази, а Казахстан – в 4,4 рази. При цьому імпорт гречки з країн ЄС в поточному сезоні практично відсутній.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році українські аграрії зібрали 180 тисяч тонн гречки при врожайності 9,8 ц/га.