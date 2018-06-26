Українські аграрії експортували 39 мільйонів тонн зерна

Експорт української пшениці з початку 2017-2018 МР становив 17 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 - червень 2018) станом на 26 червня експортували 39 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 17 млн тонн, ячменю - 4,2 млн тонн, жита - 36,8 тис. тонн, кукурудзи - 17,6 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 412,4 тис. тонн борошна.

Також в міністерстві нагадали, що поточний 2017/2018 маркетинговий рік закінчиться 30 червня.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн т.