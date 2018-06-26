Поля на півдні України продовжують страждати від посухи

В Україні за червень випало лише 30-50% від місячної норми опадів.

Південні та південно-східні області України продовжують страждати від сильної посухи, яка почалася в квітні.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«За червень було дуже мало дощів, особливо на півдні України. В основному за червень випало лише від 30 до 50% від місячної норми опадів. Деяке поліпшення є, але на півдні, на жаль, дощів було недостатньо. Тільки в деяких регіонах південних областей пройшли дощі, наприклад, в Одеській області пройшли зливи. На сьогодні можна сказати, що посуха у нас нікуди не поділася на півдні й південному сході», - сказала вона.

Адаменко зазначила, що в інших регіонах України ситуація зі станом сільгоспземель покращилась не тільки завдяки дощам, що випали напередодні, а й завдяки зниженню температури. Однак у південних областях температура залишатиметься на рівні 30 градусів як мінімум до 1 липня.

За її словами, від сильної посухи сьогодні продовжують страждати 25-30% земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомляв УНІАН, південні області України з квітня страждають від відсутності опадів, і можливі втрати врожаю через посуху. Незважаючи на це, Міністерство аграрної політики та продовольства зберегло прогноз урожаю цього року на рівні 60 млн тонн.