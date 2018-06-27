«Аграрний фонд перерахував до держбюджету 71 мільйон дивідендів

Чистий прибуток підприємства в 2017 році становив 94,8 млн грн.

Державне підприємство з форвардних закупівель "Аграрний фонд" перерахувало до держбюджету 71 млн грн дивідендів за підсумками діяльності підприємства за 2017 рік, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, до 1 липня вони повинні були заплатити державі 75% від отриманого за 2017 рік чистого прибутку, який становив 94,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році «Аграрний фонд» виплатив дивіденди у розмірі 50% від чистого прибутку за 2016 рік у сумі 24,36 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Аграрний фонд» було створено в 2013 році. В його функціональні обов'язки входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.