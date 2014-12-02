В Україні можуть скасувати держмонополію на виробництво спирту

Міністерство фінансів України пропонує передати державне підприємство «Укрспирт» із підпорядкування Міністерства аграрної політики та продовольства України в пряме підпорядкування Кабінету міністрів і потім вивести виробництво етилового спирту із державної монополії, йдеться в проекті постанови уряду, розробленому Мінфіном.

На думку розробників проекту постанови, існуюча система функціонування держконцерну «Укрспирт» призвела до зростання виробництва нелегального спирту і, як наслідок, до зменшення доходів держбюджету.

«Виходом із ситуації має стати демонополізація сфери виробництва спирту», - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

У Мінфіні нагадали, що в 2010 році держконцерн «Укрспирт» був реорганізований у державне підприємство, що об'єднало управління 76 спиртовими заводами. Така система управління призвела до ряду негативних наслідків: зниження завантаження спиртзаводів (до 30 млн дал і проектної потужності понад 60 млн дал), зменшення виробництва спирту (до 18,2 млн дал з 24,8 млн дал), зростання ціни на спирт протягом 2010-2014 роки більш ніж удвічі - до неконкурентоспроможного рівня в 170 грн за 1 дал з 83 грн за 1 дал, скорочення експорту спирту більш ніж у 2,5 разу.

Читайте такожУ ДФС заперечили неправомірні дії співробітників під час обшуків на Укрспирті«При цьому була створена ситуація, коли спиртзаводи були змушені утримувати апарат ДП «Укрспирт» із бюджетом 45,5 млн грн на рік замість здійснення виробничої модернізації та нести солідарну фінансову відповідальність за правопорушення або помилки ДП «Укрспирт», коли розміри штрафів становили десятки мільйонів гривень, - наголосили у Мінфіні. - Тільки в серпні 2014 року Державна фіскальна служба оштрафувала ДП «Укрспирт» більш ніж на 2,5 млн грн».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» має монопольне право на виробництво етилового спирту в Україні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підтримував ідею приватизації «Укрспирту» в рамках проведення приватизації держмайна. У 2013 році «Укрспирт» збільшив виробництво спирту на 4,3% в порівнянні з 2012 роком - до 18,2 млн дал.