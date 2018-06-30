На Херсонщині згоріли 170 гектарів пшениці

Загальна площа поля становить 340 гектарів.

У селі Рубанівка Херсонської області згоріло 170 гектарів пшеничного поля.

Про це повідомляє ДСНС у Херсонській області.

"У Великолепетиському районі поблизу с. Рубанівка вночі 29 червня близько 01:50 загорілося пшеничне поле фермерського господарства. В результаті пожежі згоріло 170 гектарів пшениці", – розповіли в ГУ ДСНС в області.

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Загальна площа поля становить 340 гектарів.

Пожежу гасили силами місцевої пожежної охорони Рубанівка і фермерського господарства. Підрозділи ДСНС до ліквідації пожежі не залучалися. Причина пожежі на сьогодні невідома.