На Херсонщині згоріли 170 гектарів пшениці
13:27, 30 червня 2018Агро
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Загальна площа поля становить 340 гектарів.
На Херсонщині згоріли 170 гектарів пшениці / фото ternopil.mns.gov.ua
У селі Рубанівка Херсонської області згоріло 170 гектарів пшеничного поля.
Про це повідомляє ДСНС у Херсонській області.
"У Великолепетиському районі поблизу с. Рубанівка вночі 29 червня близько 01:50 загорілося пшеничне поле фермерського господарства. В результаті пожежі згоріло 170 гектарів пшениці", – розповіли в ГУ ДСНС в області.
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Загальна площа поля становить 340 гектарів.
Пожежу гасили силами місцевої пожежної охорони Рубанівка і фермерського господарства. Підрозділи ДСНС до ліквідації пожежі не залучалися. Причина пожежі на сьогодні невідома.
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