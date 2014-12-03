Лукашенко назвав поведінку Росії у торговому спорі непристойною
Заборонивши низці білоруських підприємств постачати продовольчі товари на територію Росії, Москва повела себе непристойно.
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.
За його словами, Мінськ не може заборонити транзит європейських продуктів, незважаючи на звинувачення у реекспорті, які пред'являє російська влада.
«Росія повела себе непристойно, пішла на порушення всіх наших домовленостей, яких ми досягли у Митному союзі», - заявив Лукашенко на нараді із членами уряду, звинувативши кабінет міністрів у «безхребетності».
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Білоруський президент також відкинув можливість введення заборони транзиту продовольчих товарів через територію Білорусі, зазначивши, що транзит приносить прибуток економіці Білорусі, а заборона транзиту була порушенням усіх норм міжнародного права».
У кінці листопада 2014 року Россільгоспнагляд оголосив про посилення умов транзиту рослинної продукції з Білорусі у зв'язку з підозрами у реекспорті продукції із країн ЄС. Пізніше відомством було введено заборону на завезення до Росії продукції низки білоруських м'ясокомбінатів і птахофабрик. Офіційною причиною заборони названо виявлення бактерій, мікроорганізмів, антибіотиків і геному вірусу африканської чуми свиней.
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