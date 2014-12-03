Лукашенко назвав поведінку Росії у торговому спорі непристойною

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.

За його словами, Мінськ не може заборонити транзит європейських продуктів, незважаючи на звинувачення у реекспорті, які пред'являє російська влада.

«Росія повела себе непристойно, пішла на порушення всіх наших домовленостей, яких ми досягли у Митному союзі», - заявив Лукашенко на нараді із членами уряду, звинувативши кабінет міністрів у «безхребетності».

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Білоруський президент також відкинув можливість введення заборони транзиту продовольчих товарів через територію Білорусі, зазначивши, що транзит приносить прибуток економіці Білорусі, а заборона транзиту була порушенням усіх норм міжнародного права».

У кінці листопада 2014 року Россільгоспнагляд оголосив про посилення умов транзиту рослинної продукції з Білорусі у зв'язку з підозрами у реекспорті продукції із країн ЄС. Пізніше відомством було введено заборону на завезення до Росії продукції низки білоруських м'ясокомбінатів і птахофабрик. Офіційною причиною заборони названо виявлення бактерій, мікроорганізмів, антибіотиків і геному вірусу африканської чуми свиней.

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