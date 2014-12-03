Лукашенко стверджує, що Росія на півстоліття відстала від Білорусі щодо безпеки товарів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відкидає всякі претензії до якості білоруської продукції і вважає, що Росія на півстоліття відстала від Білорусі в плані безпеки товарів. Про це він заявив 3 грудня на нараді про вжиті заходи щодо зняття заборон на ввезення білоруської продукції в Російську Федерацію і транзит товарів санкційного списку, передає БЕЛТА.

"Якщо поставити питання про те, які ж все-таки товари безпечніше, білоруські чи російські, це викликає просто сміх не тільки в Білорусі, але і в будь-якого росіянина. Тому що в Російській Федерації, нехай на мене не ображаються, на півстоліття відстали від Білорусі в плані безпеки товарів", - сказав білоруський лідер.

Читайте такожКонтроль Росією транзиту з Білорусі ставить під сумнів сенс існування МСЛукашенко звернув увагу, що в Білорусі збережені радянські ГОСТи, до них пред'являються жорсткі вимоги. "Будь-який росіянин, який користується нашими товарами, продовольчими та не продовольчими, скаже прямо на користь білоруських товарів", - зазначив він. Про це свідчать і ярмарки і виставки, що проводяться в Росії, на яких тисячі тонн білоруської продукції продаються за 3-4 години. "Люди голосують рублем", - зазначив Лукашенко.

"Питається: навіщо тоді в цій ситуації нагнітати обстановку і створювати проблеми? Навіщо?... Не може бути претензій", - сказав глава держави.