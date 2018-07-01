Сезон кавунів відкрито: херсонські фермери готові відправити до Києва нову баржу (відео)

Виробники здають кавуни з херсонських полів по 1.80 грн за кілограм, дині - по 3.00 грн.

На полях півдня України дозріли перші арбузи, їх масово розвозять по усій Україні. Медики ж радять поки обережно ласувати першими гарбузовими, бо наразі ризику від них більше, аніж вітамінів.

Читайте такожПес поласував кавуном "по-людськи" і став зіркою мережі (відео)

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що кавуни цього року достигли на два тижні раніше звичайного часу. Їх садили під плівку, коли було ще прохолодно.

"Кавун же любить тепло. Почав швидко розвиватися, тому він раніше і вийшов", - пояснюють фермери і запевняють, що ранні кавуни цілком безпечні. Частину продають за кордон, де товар ретельно перевіряють.

Ягоди з поля здають по 1.80 грн, дині по 3.00 грн. Фермери вважають, що це невисока ціна, бо вирощувати баштанові дуже затратно. На трасах, ринках і в торгових мережах ціна перших кавунів різниться –на Херсонщині і сусідній Миколаївщині це в середньому 5-7 гривень за кілограм.

Фахівці прогнозують, що ціни на кавуни поступово впадуть, бо розпал сезону вже в середині липня. Цього року фермери знову планують відправити на Київ баржу, але за умови, якщо закупівельна ціна буде вигідною.

Журналісти провели рейд по київських супермаркетах, де кавуни найдешевші – від 5 до 10 гривень. Майже всюди можна перевірити ягоду власноруч, але рідко з документами. Сертифікат просити все ж варто, бо в одній із найбільших мереж журналісти вже майже купили кавуна, аж на касі випадково з’ясували, що під вивіскою "українське" продають турецьке.

На ринках у центрі кавуни коштують від 20 грн, а в спальних районах ціна менша вдвічі. Однак майже всюди гарантію на якість продавці дають чи то на словах, чи показують від руки підписані санітарні чеки. Кавуни ж біля доріг узагалі ніхто не перевіряє на вміст хімії.

22 червня повідомлялось, що тепличні томати за тиждень подешевшали на третину. За словами представників господарств, ціна впала через відсутність експортного попиту, тоді як на внутрішньому ринку активно пропонується томат із плівкових теплиць, ціни на який починаються від 10 гривень/кілограм (0,33 євро/кілограм).