Журналісти розповіли, що насправді їдять українці під виглядом вершкового масла (відео)

Українського молока, навіть якщо його абсолютне все витрачати на виготовлення вершкового масла, не вистачить, аби пояснити походження всієї кількості цього нібито вітчизняного продукту на прилавках.

Журналісти віддали на експертизу куплене у звичайній крамниці солодковершкове масло та отримали результати, що ошелешують.

Попри напис на упаковці про відповідність державному стандарту, тобто виготовленню на 100% з молока, справжній вміст продукту можна назвати жахливим, ідеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Влада Миронова - голова громадської організації, що захищає права споживачів. Вона разом із журналістами вирушила на контрольні закупки. Умови на стихійних ринках жахливі - сонце, пил, бруд, продукти зберігаються без холодильників. Але ціна приваблива: 17 і 20 гривень за пачку, тобто майже вдвічі дешевше від масла в магазині. Щоправда, продавці при появі телекамер буквально розбігаються, аби не відповідати на жодні питання. У переході метро одна з продавчинь порадила нібито білоруське масло за 25 грн, хоча воно на навіть на етикетці позначене, як вироблене в смт Житянка Івано-Франківської області. Жодних чеків на покупку не видають.

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"Якщо щось стається, ти приходиш, показуєш чек. Можна віддати на експертизу, але в тебе є підтвердження, що ти купував саме цю продукцію саме в цій точці", - пояснила керівник ГО "Громадський контроль" Влада Миронова. В разі відсутності чеків - жодних претензій до продавця покупець довести не зможе, відтак покладатися можна тільки на добросовісність бізнесменів, які торгують ось у такий спосіб.

Далі за курсом - магазин, де продають великими шматками. Продавці кажуть, що воно з Тернопільщини, а документи є в генерального директора. Чеків так само не видають. Відповідь, чому люди зважуються на подібні покупки, проста - це дешевше. Середня ціна на масло більш-менш відповідної якості 33 гривні, а на преміум у 82% жирності - 40, а то й 45 гривень за пачку. Ціна береться з технології виробництва - для виготовлення 1 кг масла потрібно десь 22 літри молока, тобто 4 літри на 200-грамову пачку. Якщо навіть брати дешеву оптову ціну на молоко на фермах - це 7 гривень літр, тобто собівартість пачки масла ніяк не може бути нижчою за 28 гривень. Масло 82, 73 та 69 відсотків відрізняються ступенем віджатої з вершків вологи - має бути відповідно 18, 27 та 31 процентів води. До слова, у Європі немає іншого масла, окрім 82% жирності, а 73 і 69 - це суто радянська вигадка, аби зробити дієтичний продукт доступнішим. Тоді ще не знали про новітні технології виготовлення вершкового масла – без вершків.

В Асоціації виробників молока показують вражаючі цифри: українського молока, навіть якщо його абсолютне все витрачати на виготовлення вершкового масла, не вистачить, аби пояснити походження всієї кількості цього нібито вітчизняного продукту на прилавках. "40 тисяч тонн масла виробляється з повітря. Ми розуміємо, що не з повітря, а з замінників", - констатує експерт Олена Жупінас. Отже, майже половина масла, тобто кожна друга пачка – це фальсифікат. "Фальсифікація масла набула серйозних розмахів, і це пов’язано з тим, що останні роки накладено мораторій на перевірки. Проходила реструктуризація служби, і не дуже чесні бізнесмени почали продавати більше і більше свого продукту, бо їх ніхто не контролював", - пояснила Жупінас.

Вершкове масло - продукт, який найбільше підробляють в Україні. Вже після нього йдуть ковбаса, сир, сгущене молоко та інше. Замінники масла - пальмова олія та інші жири, наприклад, дешевий курячий, а найстрашніше - гідрогенізовані, тобто, трансжири. Вони дешевше вершків у кілька разів, а це значить, що підроблена пачка масла - суцільний прибуток. Туди додають жовтий барвник, емульгатор, ароматизатор "Вершки", воно пахне і виглядає один в один, як звичайне масло.

Придбане дешеве масло журналісти віддають на аналіз. Дослідження робилися протягом чотирьох днів, співвідношення молочних та немолочних жирів перевіряли на спеціальному апараті методом так званої газової хромотографії. Обладання для цього дороге, понад 100 тисяч доларів за один прилад, тому недешевий і аналіз - дослідити один зразок масла коштує від 1,5 тисячі гривень. Результи метртестстандарту вразили навіть лабораторних співробітників.

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"Масло вершкове має бути з натуральних молочних продуктів. Молочними продуктами тут тільки пахне. Будемо говорити, це повна відсутність молочних жирів", - зізнаються фахівці. Натомість очевидним став вміст 84% та 97% рослинного жиру! На додачу, як вдалося зясувати, Білорусь узагалі не імпортує в Україну вершкового масла, а ті адреси, що вказані на пачках, в більшості недійсні, цехи працюють підпільно, одначе не надто й бояться, адже покарання для них - це максимум штраф або закриття.

Рослинний жир - звучить доволі мирно, але за цим приховуються реальні загрози здоров’ю. "Наслідки вживання трансжирів проявляються у вигляді появи атеросклеротичних бляшок, які знаходіться на внутрішній поверхні артерії, зменшують діаметр цих артерій, там погіршується кровоток. Це особливо небезпечно для серця і головного мозку", - пояснив дієтолог Олег Швець. Трансжири - це оброблені надвисокою температурою і викривлені молекули рослинного жиру. У дев’яти країнах Європи та в США вони взагалі під повною забороною - там довели, що навіть незначне їх вживання за короткий час здатне призвести до інсульту та інфаркту, а це, між іншим, головні причини смертності українців.

Проте вершкове масло обов’язково треба їсти, але справжнє, бо це будівельний матеріал тіла і мозку. Норма дорослої людини складає 25 грамів на день. Журналісти зібрали для споживачів поради, як не помилитися з вибором. Перша з них - орієнтуватися на бренд, бо відомі великі підприємства більш дисципліновані щодо якості та дбають за свою репутацію, а також ціну, котра не має бути нижчою за 30 гривень. Друга - купувати там, де видають чеки. Але є й нюанси: буває, що навіть у магазинах, де дають чек і де є велики бренди, можуть брехати, а саме - класти продукт із рослинним жиром поруч із маслом. "Часто пишуть дуже маленькими літерками, і складно побачити, є там рослинний жир чи якісь замінник", - пояснила Жупінас. Зараз намагаються впровадити зміни, за якими молочні та молоковмісні продукти мають бути на різних поличках в супермаркетах. Але поки ситуація така, як є, порада третя - читайте уважно етикетку. А якщо вже купили - звертайте увагу на свої відчуття. "Коли воно водянисте, воно аж ковзає по руках. Відчуваєш воду", - пояснює відомий київський пекар Владислав Марчук.