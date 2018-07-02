Українська компанія почала експорт цукерок до Малайзії
Кондитерська компанія АВК почала експорт продукції до Малайзії.
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Про це Liga.net повідомили в прес-службі компанії.
Згідно з повідомленням, наразі в цю країну вже поставлено перші 50 тонн українських солодощів.
"Ми вже здійснили три перших поставки солодощів і працюємо над наступними замовленнями", - розповів заступник генерального директора зі стратегічного розвитку компанії Андрій Радчук.
За його словами, компанія планує розвивати цей напрямок, поступово нарощуючи обсяги продажів. Однак запланованих обсягів поставок в компанії не розкривають.
Радчук додав, що в Малайзію поставлені як шоколадні вироби, так і снеки.
АВК - один з лідерів українського кондитерського ринку, входить в топ-100 світових кондитерських компаній. Продукція компанії експортується в більш ніж 60 країн світу. Виробничі потужності АВК розташовані в Дніпрі.
Основний бенефіціар компанії - Володимир Авраменко, колишній народний депутат від Партії регіонів.
Як повідомлялося, "АВК" у 2013 році викупила у регіонального інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund 25% своїх акцій за 45 мільйонів доларів.