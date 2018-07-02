Держстат підрахував, скільки грошей українці витрачають на їжу

Більше 40% споживчих витрат українців в 1-му кварталі становили видатки на продукти харчування і безалкогольні напої.

Споживчі витрати домогосподарств України на продукти харчування і безалкогольні напої в першому кварталі 2018 року становили 42,1% від кінцевих споживчих витрат, повідомила Державна служба статистики.

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Як зазначили у Держстаті, у грошовому вираженні на продукти харчування і безалкогольні напої українці витратили 211,868 млрд грн.

На алкоголь і тютюн за цей період було витрачено 37,978 млрд грн, або 7,6% від витрат.

За інформацією Держстату, кінцеві споживчі витрати українців у першому кварталі цього року становили 503,557 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-травні в Україні м'ясо і м'ясні продукти подорожчали на 26,1%, вершкове масло і жири тваринного походження – на 16,8%, молоко, сир і яйця - на 23,7%, хліб – на 18,4%.