В Україні зафіксовані чергові випадки чуми свиней

У 2017 році в Україні було зареєстровано 163 випадки АЧС.

Чергові спалахи небезпечного вірусного захворювання - африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані у Вінницькій, Тернопільській та Сумській областях, повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

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Згідно з повідомленням, осередки захворювання були виявлені на території домогосподарств у населених пунктах Кислиця і Лощинівка (Ізмаїльський район, Одеська область), Малий Вистороп (Лебединський район, Сумська область), Стіжок (Шумський район, Тернопільська область).

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу було встановлено діагноз АЧС.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Ізмаїльській, Шумській і Лебединській райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджені плани щодо ліквідації АЧС, визначені межі епізоотичних вогнищ, зони захисту і нагляду.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні було зареєстровано 163 випадки АЧС.

За опублікованим у січні 2017 року з прогнозом Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише шляхом нагрівання до високих температур.