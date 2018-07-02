Україна за рік експортувала понад 39 мільйонів тонн зерна

Зокрема, було експортовано 17,1 млн тонн пшениці.

Україна в 2017-2018 маркетинговому році (МР, 1 липня 2017 - 30 червня 2018) поставила на зовнішні ринки, за попередніми даними, 39,375 млн тонн зернових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики продовольства.

Читайте такожМінагропрод очікує врожаю зернових на рівні 60 мільйонів тонн

Зокрема, пшениці експортовано 17,1 млн тонн, ячменю - 4,2 млн тонн, жита - 36,8 тис. тонн, кукурудзи - 17,739 млн тонн.

Також в 2017-2018 МР було експортовано 412,6 тис. тонн борошна.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.