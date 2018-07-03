Заборони поки не буде: молоко у населення продовжать закуповувати ще кілька років

З 1 січня 2020 року по 1 січня 2022 буде встановлено перехідний період, протягом якого молоко 2-го сорту продовжуватимуть приймати в технічних цілях.

Переробні підприємства продовжать приймати молоко другого сорту для будь-яких цілей до 1 січня 2020 року, тоді як раніше повідомлялося, що, згідно з новим ДСТУ, з 1 липня цього року передбачалося використання молока другого сорту тільки для виробництва нехарчових продуктів.

Читайте такожЦіни на «молочку» в Україні зросли майже на чверть

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства України Олену Ковальову.

«До 1 січня 2020 року молоко другого класу буде прийматися переробними підприємствами для будь-яких цілей. З 1 січня 2020 року по 1 січня 2022 року буде встановлено перехідний період, протягом якого молоко 2-го сорту продовжать приймати, але вже виключно в технічних цілях для виробництва нехарчових продуктів (наприклад, кормів для тварин або казеїну)», - йдеться в повідомленні.

У той же час, Мінагропрод з метою підвищення якості молока та встановлення єдиних, адаптованих до норм ЄС вимог щодо безпеки, якості та гігієни під час виробництва та введення в обіг молока, молозива і молочних продуктів, міністерство розробило проект наказу «Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів». Зазначені вимоги мають на меті запровадити належну виробничу практику виробництва, переробки, введення в обіг молока і молочних продуктів.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день всі вимоги до молока прописані в ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Стандарт передбачає, що все молоко, залежно від рівня бактеріального забруднення і вмісту соматичних клітин, ділиться на екстра, вищий, перший і другий сорт. Цей стандарт з першого січня 2018 року повинен був бути замінений ДСТУ 3662: 2015 «Молоко-сировина коров'яча. Технічні умови», який спрямований на підвищення вимог до якості молока і дозволу на використання молока другого сорту лише в певних цілях.

Пізніше Міністерство аграрної політики і продовольства України запропонувало відтермінувати набрання чинності оновленого стандарту про закупівлі молока у господарствах населення до липня 2018 року.