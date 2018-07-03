Пташині могильники під Києвом: Держпродспоживслужба розповіла про перевірку «Гаврилівських курчат»

В ході перевірки інспектори виявили 230 тонн відходів тваринного походження на асфальті біля виробничих майданчиків, які були засипані хлорним вапном.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у ході позапланової перевірки підприємств агрохолдингу «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата»), власників якого раніше заарештували за забруднення навколишнього середовища і випустили під заставу, не виявила нових поховань відходів виробництва.

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Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужба у відповідь на запит УНІАН, додавши, що перевірку було проведено за скаргою жителів сіл Вишгородського району Київської області.

«Під час проведення позапланової перевірки ТОВ «Комплекс Агромарс» не виявлено нових поховань побічних продуктів тваринного походження на територіях птахоферм і прилеглих до них територій», - йдеться в повідомленні.

При цьому служба зазначила, що в ході перевірки інспектори виявили 230 тонн відходів тваринного походження, які перебували на асфальті біля виробничих майданчиків і були засипані хлорним вапном, у зв'язку з чим Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області винесло питання про ситуацію з утилізації побічних продуктів тваринного походження на ТОВ «Комплекс Агромарс» на розгляд Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській облдержадміністрації (ДНПК). ДНПК, у свою чергу 27 червня зобов'язала агрохолдинг вжити всіх необхідних заходів з утилізації нагромаджених побічних продуктів тваринного походження відповідно до вимог чинного законодавства.

В «Агромарсі» ситуацію, що склалася, пояснюють тим, що їх завод білково-кормових добавок не в змозі повною мірою переробляти всі відходи тваринного походження.

Також Держпродспоживслужба перевірила документи підприємства, які свідчать про те, що в березні-червні до цеху білково-кормових добавок надійшло 7980,54 тонн відходів тваринного походження. Крім того, за інформацією Сквирської філії ДП «Укрветсанзавод», ще 1200,7 тонн відходів «Агромарсу» надійшло до них на переробку в березні-травні і 313 тонн - з 28 червня по 1 липня.

Крім того, Головне управління в зазначених населених пунктах організувало відбір зразків атмосферного повітря, води і ґрунту для подальшого їх дослідження на показники безпеки середовища життєдіяльності людини. Дослідження проводить ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Печерський районний суд обрав запобіжний захід власникам і керівнику структурного підрозділу одного з найбільших агрохолдингів України ТОВ "Комплекс-Агромарс", який випускає курятину під торговою маркою "Гаврилівські курчата", підозрюваних у забрудненні навколишнього середовища.

Одному з власників агрохолдингу - Марині Сігал обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 90 млн грн.

Іншому власнику агрохолдингу - Євгену Сігалу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 80 млн грн.

Керівника структурного підрозділу підприємства заарештували на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 84 млн грн.

Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив розмір застави для власників «Комплексу Агромарс» у 16 разів - до 5 млн грн.

Довідка УНІАН. "Агромарс" - один з найбільших виробників м'яса птиці в Україні (ТМ "Гаврилівські курчата"), власниками якого є Євген і Марина Сігал.

Це вертикально інтегрований холдинг із замкнутим циклом виробництва - від вирощування зернових культур, виробництва комбікормів, вирощування племінної та бройлерної птиці до переробки м'яса та його реалізації через власну франчайзингову мережу.

Структура ТОВ "Комплекс "Агромарс" також включає: Броварську і Кагарлицьку філії, "Бориспільський експериментальний комбікормовий завод", "Київський комбікормовий завод", "Кагарлицький елеватор" і "Курганський бройлер".

Головне виробництво холдингу розташоване в с. Гаврилівка (Вишгородський р-н Київської обл.).