Мінагропрод закликали якнайшвидше вирішити ситуацію з віяловими відключеннями світла

Всеукраїнська аграрна рада звернулася з відкритим листом до заступника міністра аграрної політики та продовольства Андрія Дикуна з проханням сприяти якнайшвидшому вирішенню ситуації з вимкненням електроенергії по всій країні. За словами підприємців, така ситуація приводить до порушення циклу виробництва і, як наслідок, до великих фінансових втрат.

«Вже кілька днів по всій Україні спостерігається аварійне відключення електроенергії. Така ситуація негативно відображається на роботі аграрних підприємств. Адже аграрії України, так само як і заводи, що виготовляють продукцію для потреб оборони України, обороняють продовольчу безпеку держави, — йдеться в листі. — На більшості сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва, вимкнення світла призводить до порушення виробничого циклу, значних фінансових втрат та унеможливлює ведення господарювання».

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За словами сільгоспвиробників, через такі втрати негативні наслідки мають як підприємства, так і держава в цілому, адже бюджети недорахують мільйонів податків, які сплачують аграрії.

«Ні для кого не секрет, що сільське господарство на сьогоднішній день є чи не основною бюджетонаповнюючою галуззю України», — підкреслюється в зверненні.

«Вимкнення світла відбувається без чіткого графіка, що негативно впливає на всі виробничі процеси. В зв’язку з такою ситуацією руйнується і графік роботи. Окрім того, професійне обладнання просто виходить із ладу. Наразі ми повністю змінюємо графік роботи, щоб хоч якось підлаштовуватись під неочікуване вимкнення світла. Перш, ніж вимикати аварійно світло, потрібно було зробити чіткий графік», — каже Денис Сергієнко, керівник ТОВ «Понори» (Чернігівська область).

Руслан Писаренко, заступник директора ТОВ «Камчатка», каже, що їх підприємство рятує дизельний генератор: «Хто зводить тваринницькі комплекси, знає, що серед вимог, яким має відповідати його структура, є наявність кількох незалежних джерел електроенергії. Це зумовлено тим, що, якщо на одній лінії виникають проблеми, то комплекс автоматично переходить на живлення від іншої. Наше ж господарство має ще й третє джерело подачі електроенергії — дизельний генератор. Тому наше підприємство не зіштовхнулося з проблемою збою в циклі виробництва. Хоча я погоджуюсь з сільгоспвиробниками, що ситуація, яка склалась, є неприпустимою для бізнесу і людей. Принаймні мали попередити про відключення та встановити чіткий графік по кожному регіону».

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Нагадаємо, в Україні з 2 грудня почалися відключення електроенергії. Вони викликані тим, що на ремонті знаходиться третій блок Запорізької АЕС, та нестачею вугілля на складах ТЕС. Електрику вимикають на 2-3 години вранці та ввечері за різними графіками у різних регіонах. За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, ситуація має нормалізуватися до 6 грудня.