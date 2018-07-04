Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало дорожче на 14%

Витрати на виробництво сільгосппродукції в Україні в січні-травні зросли на 13,6%.

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 2018 року зросли на 13,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 12,4%, а тваринного – на 16,9%.

У травні порівняно з квітнем витрати на агровиробництво збільшилися на 0,8%. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції в жовтні зросли на 0,8%, а тваринницької – на 0,9%.

Згідно з повідомленням, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за січень-травень поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,4%. У травні порівняно з квітнем витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження збільшилися на 2,8%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році порівняно з 2016 зросли на 21,8%.