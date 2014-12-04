Росія заборонила постачання м'яса птиці зі США як "небезпечної" продукції

Россільгоспнагляд з 5 грудня п.р. вводить тимчасове обмеження на поставки на територію Росії з підприємств США м'яса і субпродуктів птиці, а також готової продукції з м'яса птиці, йдеться в повідомленні російського відомства.

Читайте такожЛукашенко погрожує Росії відповісти на заборону білоруських продуктівЯк наголошується в повідомленні, заступник керівника Россільгоспнагляду Микола Власов звернувся до директора з питань міжнародного співробітництва Служби безпеки та інспекції продовольства (FSIS) Мінсільгоспу США Джейн Доерті з листом, в якому, зокрема, йдеться про те, що "у зв'язку із збільшенням випадків надходження в Росію із США небезпечної у ветеринарно-санітарному відношенні продукції птахівництва Россільгоспнагляд в червні поточного року направляв FSIS прохання щодо посилення в межах своєї компетенції контролю за відповідністю тваринницької продукцією, що експортується в Росію, включаючи продукцію птахівництва, вимогам і нормам Митного союзу і Росії".

Для пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася, Россільгоспнагляд пропонує американській стороні провести переговори і консультації в Берліні на полях міжнародної сільськогосподарської виставки «Зелений тиждень» в січні 2015 року.