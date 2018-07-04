Проти агрохолдингу «Комплекс Агромарс» вкотре розповсюджується неправдива інформація

Проти агрохолдингу послідовно використовують технології «чорного піару».

Керівництво агрохолдингу «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») заявляє, що мало не кожного тижня в ЗМІ поширюється відверто неправдива інформація стосовно підприємства. Проти агрохолдингу послідовно використовують технології «чорного піару». Наш конкурент витрачає десятки тисяч доларів на розповсюдження брехливої інформації з метою зашкодити репутації «Агромарсу».

Останні «новини» не є виключенням. Ці матеріали жодним чином не відповідають дійсності, містять абсолютні фантазії та є фактично повторенням неправдивої інформації річної давнини. Нічого нового проти нас не вигадали – лише повторення старої брехні. На щось більше конкурент і найняті ним фахівці «чорного піару», вочевидь, не здатні.

При цьому керівництво цього ж конкурента дозволяє собі відкрито очорняти репутацію «Комплексу «Агромарс», постійно поширюючи різноманітну брехню щодо нашого підприємства в ЗМІ.

У разі продовжень «чорної» інформаційної кампанії, спрямованої проти холдингу, «Агромарс» залишає за собою право подати на конкурента позов до суду.