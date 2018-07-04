Українські аграрії відзвітували про експорт зерна нового врожаю

З початку 2018-2019 МР аграрії експортували 30 тис. тонн зернових.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019) станом на 4 липня експортували 30 тис. тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 5 тис. тонн, ячменю – 6 тис. тонн, кукурудзи – 19 тис. тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 0,1 тис. тонн борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, аграрії України в 2017-2018 МР експортували 39,4 млн тонн зерна.