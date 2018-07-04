Україна вже зібрала майже 5 мільйонів тонн зерна нового врожаю

Середня врожайність зернових становить 29,3 ц/га.

Українські аграрії станом на 4 липня намолотили 4,7 млн тонн зерна з площі 1,6 млн га.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, середня врожайність зернових становить 29,3 ц/га.

Зокрема, аграрії зібрали 2,58 млн тонн озимої пшениці з площі 883,3 тис. га за врожайності 29,2 ц/га; озимого ячменю - 1,9 млн тонн з 578 тис. га за врожайності 32,6 ц/га; ярої пшениці - 2,2 тис. тонн з 0,8 тис. га за урожайності 28,2 ц/га; ярого ячменю - 70,3 тис. тонн з 36,9 тис. га за врожайності 19,1 ц/га;

Аграрії також зібрали 124,4 тис. тонн гороху з площі 92 тис. га за врожайності 19,1 ц/га.

Крім того, у 17 областях продовжується збирання озимого ріпаку, якого намолочено 505 тис. тонн з площі 251 тис. га (25% до прогнозу) за врожайності 20,2 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод, незважаючи на посуху, зберіг прогноз урожаю зернових в 2018-2019 МР на рівні 60 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.