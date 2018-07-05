Державна зернова корпорація прийняла на зберігання в три рази більше зерна нового врожаю, ніж минулого року

В новому маркетинговому році ДПЗКУ планує прийняти на зберігання 2,7 млн тонн тонн зернових.

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) з початку періоду закупівлі в червні 2018 року станом на 5 липня прийняла на зберігання 71 тис. тонн зерна нового врожаю, що в 3 рази перевищує показник минулого року.

Читайте такожУкраїнські аграрії відзвітували про експорт зерна нового врожаю

Про це повідомила прес-служба ДПЗКУ на сайті корпорації.

«З початку заготівлі зернових врожаю 2018 року на філії ВАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» вже надійшло 71 тис. тонн зерна нового врожаю, що майже в 3 рази більше, ніж аналогічний показник минулого року», - повідомили в ДПЗКУ.

Зокрема, лінійні елеватори та хлібоприймальні підприємства ДПЗКУ прийняли на зберігання вже близько 46,1 тис. тонн пшениці, 7,2 тис. тонн ячменю і 17,7 тис. тонн ріпаку. Найбільша кількість зернових надійшла на філії Херсонської області - 58,7 тис. тонн зернових і Донецької області - 3,6 тис. тонн.

У новому маркетинговому році ДПЗКУ планує прийняти на зберігання 2,7 млн тонн зернових.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії станом на 4 липня намолотили 4,7 млн тонн зерна з площі 1,6 млн га.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.