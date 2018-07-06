Готуйте гаманці: експерти прогнозують зростання цін на свинину

В Інституті аграрної економіки вважають, що на зростання цін в 2018 році вплинуть ті ж чинники, що і в 2017 році - збільшення обсягів експорту та підвищення рівня доходів населення.

До кінця 2018 року ціна на свинину може піднятися на 10%, повідомила прес-служба Інституту аграрної економіки з посиланням на доктора економічних наук Ольгу Боднар.

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«Є підстави очікувати подальшого зростання цін на свинину в 2018 році, який до грудня, за оцінками вчених Інституту аграрної економіки, може становити до 10%», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в інституті, в 2017 році негативно на цінову динаміку внутрішнього ринку вплинуло збільшення обсягів експорту м'яса свиней, а його значною мірою зумовило помітне зростання експортних цін (+32%). Протягом 2017 року Україна збільшила закордонні постачання охолодженого і мороженого м'яса свиней у 1,5 раза проти 2016 року - до 4,9 тис. тонн.

Також, на думку експертів, зростанню цін на свинину сприяло підвищення в 2017 році рівня доходів населення. Якщо минулого року середній рівень заробітної плати зріс на 46,1%, то зростання роздрібних цін на свинину був у межах 38-46%. Таким чином, зростання доходів певною мірою спровокувало цінове зростання на продовольчих ринках, зазначила експерт.

В інституті вважають, що вплив цих факторів також буде мати місце і в 2018 році. Крім того, відзначається зростання вартості кормів, більшу частину яких складають зернові - їх ціна в першій половині поточного року зросла на 20-25%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни на м'ясо і м'ясні продукти у січні-травні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 26,1%.