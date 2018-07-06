Українські підприємства зможуть експортувати м'ясо до Туреччини

Україна і Туреччина погодили ветеринарний сертифікат для експорту українського м'яса. Туреччина почала вивчати можливість імпорту м'яса з України ще в квітні.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і компетентний орган Республіки Туреччина погодили ветеринарний сертифікат для експорту м'яса з України, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

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«Держпродспоживслужба і компетентний орган Республіки Туреччина погодили ветеринарний сертифікат здоров'я для свіжого, охолодженого, замороженого м'яса в тушах і м'яса обвалки великої рогатої худоби, призначеного для імпорту до Туреччини з України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Україні з робочим візитом перебувала місія Головного директорату захисту і контролю Міністерства сільського господарства Республіки Туреччина з метою оцінки системи державного контролю за виробництвом яловичини для подальшого імпорту цієї продукції.