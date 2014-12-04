У Росії прискорилася інфляція

З початку 2014 року ціни зросли на 8,5%. Відповідна інформація міститься в повідомленні Росстату, передає lenta.ru.

У листопаді зростання цін зафіксоване на рівні 1,3%, у жовтні - 0,8%. За місяць найбільше подорожчала крупа і бобові - на 15,3%. Крім того, на 8,5% подорожчав цукор, на 8,7% - овочі і фрукти, на 7,8% - яйця. М'ясо і птиця подешевшали на 0,2%.

«У листопаді було відзначене значне зростання споживчих цін на крупу гречану-ядрицю. В середньому по РФ приріст цін на неї становив 54,4%», - сказано в повідомленні статистичного відомства. Також на 34,9% зросли в ціні помідори, на 24,4% - капуста, на 20,7% - огірки.

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Вартість мінімального набору продуктів харчування в середньому по Росії до кінця листопада склала 3139,4 рубля. Вона зросла на 3,1% порівняно з жовтнем. У Москві мінімальний набір коштує 3715,1 рубля, в Санкт-Петербурзі - 3648,4 рубля.

Раніше глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв заявив, що рівень інфляції в 2014 році буде коливатися на рівні дев'яти відсотків, однак не досягне десяти. За його словами, МЕР у 2015 році перегляне прогноз за рівнем зростання цін у більшу сторону, а за середньорічним курсом рубля в бік ослаблення.

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«Все це буде означати зниження реальних доходів у зв'язку з більш високою інфляцією, зниження оцінки роздрібного товарообігу, що також вплине на оцінку ВВП у бік зниження», - зазначив Улюкаєв. Згідно з прогнозом ЦБ, інфляція за підсумками 2014 року повинна скласти 8,2-8,4%.