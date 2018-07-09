У Roshen заявили, що експорт компанії зростає на 30% в рік

Найбільшими імпортерами продукції Roshen є Болгарія, Румунія, Польща.

Корпорація Roshen нарощує обсяги експорту продукції за кордон на 30% в рік.

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Про це заявив голова кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський в інтерв'ю Економічній правді.

"Ми кожен рік ростемо на 30%. (Експорт зростає - ред.) за рахунок Східної Європи", - зазначив Москалевський.

За його словами, найбільшими імпортерами продукції Roshen є Болгарія, Румунія, Польща.

Президент корпорації оцінює частку Roshen на українському ринку 25%-27% і визнає, що компанія є найбільшим гравцем на внутрішньому ринку.

При цьому Москалевський відкидає звинувачення у монополізмі.

"Як я можу бути монополістом? Вас не турбує, що в Україні працюють Kraft, Nestle? Якщо вони займуть 100% ринку, то це нормально?", - сказав він.

Багатьох виробників кондитерських виробів Москалевський не вважає конкурентами, оскільки вони працюють в "дешевому сегменті".

"Сегмент Житомира ("Житомирські ласощі" - ред.) — це дешева цукерка для сільських жителів. Ми не їх конкурент. Я взагалі не знав, що таке український кондитерський ринок, поки не поїхав нещодавно в Кельн на виставку і не побачив всіх. Були виробники з Дніпра, Кременчука, Одеси. Компанія, яка розвивається і зростає, — "Лукас" в Кременчуці", - розповів Москалевський.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також Вінницький молочний завод «Рошен».