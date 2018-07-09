У Roshen розповіли, чому перестали працювати з невизнаним Придністров'ям

За словами президента компанії, в Придністров'ї не готові надати 100% передоплату за поставлений товар.

Президент кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський заявив, що компанія перестала поставляти продукцію в невизнане Придністров'я, оскільки у контрагентів виникли складнощі з банками.

Читайте такожУ Roshen заявили, що експорт компанії зростає на 30% в рік

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Після початку шуму в Придністров'ї вони перестали купувати нашу продукцію. Потім стало зрозуміло, що у них виникли якісь складнощі з банками... Після початку "шухеру" вони не можуть перерахувати гроші", - повідомив він.

За словами Москалевського, з Придністров'ям Roshen працював тільки на умовах повної передоплати. "Якщо гроші звідти не приходять, я не відпускаю. Тут все дуже просто", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому молдавські ЗМІ звинуватили Roshen в торгівлі з Придністров'ям. Корпорація цю інформацію спростувала, але пізніше президент Roshen визнав поставки.