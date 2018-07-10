Україна збільшила імпорт свинини в 9 разів: трійка країн-постачальників

Майже 56% поставок м'яса здійснювалося з Німеччини, Нідерландів і Данії.

За перші 6 місяців цього року Україна імпортувала 8,4 тис. тонн м'яса свинини, що в 9 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в Асоціації свинарів України.

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«Протягом січня-червня цього року в Україну надійшло 8,4 тис. тонн свіжого, охолодженого і мороженого м'яса свиней (проти 924 тонн в минулому) сукупною вартістю 15,4 млн дол», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в асоціації, країни-постачальники м'ясної сировини до України не змінилися: майже 56% припадає на поставки з Німеччини, Нідерландів і Данії.

«Звичайно, в основному імпортна свинина надходить на внутрішній ринок з країн Європи. Але у категорії "інші" можна побачити й інших гравців. Зокрема, з минулого року в Україну періодично надходить канадська свинина (зокрема, морожені лопатки, окости та їх відруби). У січні-квітні ці частини надходили в Україну по 1,77-2 дол./кг, в травні - на 1,68 дол/кг, а минулого місяця їхня митна вартість коливалася між 1,66-1,68 дол/кг. Надходили з Канади свинячі частини і дорожче (у травні та червні) - по 2,39 і 2,59 дол./кг», - відзначають в аналітичному відділі асоціації.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, до кінця 2018 року ціна на свинину може піднятися на 10%.