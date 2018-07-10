Чіткий шрифт і більше інформації: Рада має намір змінити правила маркування харчових продуктів

Депутати схвалили законопроект про введення вимог про надання точної та зрозумілої для споживача інформації про харчові продукти.

Верховна Рада схвалила законопроект, який удосконалить маркування харчових продуктів і запроваджує вимоги щодо надання точної і зрозумілої для споживача інформації про харчові продукти.

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За прийняття відповідного законопроекту №8450 «Про інформацію для споживачів про харчові продукти» в першому читанні проголосували 226 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Під час представлення законопроекту народний депутат Олександр Бакуменко (фракція «Блок Петра Порошенка») зазначив, що основною метою законопроекту є забезпечення належної поінформованості споживачів щодо харчових продуктів.

«Здійснення споживачами свідомого вибору є важливим як для забезпечення конкуренції, так і для підвищення добробуту споживачів. А також боротьба з такими проблемами, як ожиріння, гіпертензія та цукровий діабет. Хочу зазначити, що цей законопроект погоджено з проектом технічної допомоги ЄС «Удосконалення системи контролю безпеки харчових продуктів в Україні», з усіма асоціаціями в Україні і Держпродспоживслужбою», - сказав він.

Також Бакуменко зазначив, що законопроектом забороняється використовувати інформацію, яка може ввести споживача в оману.

«Важливим аспектом, який врегульовано законопроектом, є забезпечення надання точної і зрозумілої людям інформації щодо харчових продуктів. Серед основних нововведень законопроекту - встановлення вимог до мінімального розміру шрифту, яким надається інформація про харчовий продукт. Також регламентація вимог про надання інформації про алергени, впровадження однакових вимог щодо надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом і в магазині. Впровадження вимоги щодо інформування споживачів про використання при виробництві харчового продукту створених наноматеріалів, інформування споживачів про використання в харчовому продукті рафінованої або пальмової олії», - сказав депутат.

Також, за словами Бакуменка, законопроектом передбачається надання споживачу інформації про те, чи піддавався продукт заморожуванню і розморожуванню, а також застосування нового підходу до позначення термінів придатності продукту залежно від того, чи є продукт таким, що швидко псується.

Бакуменко додав, що за введення в оману споживачів Держпродспоживслужба зможе накладати великі штрафні санкції на виробників продукції.

У свою чергу, голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа зазначив, що після того, як закон набуде чинності, особисті господарства зможуть продавати свої товари на ринках.

«Якщо подивитися маркування в Україні і в ЄС, то в нашій країні практично неможливо розібрати шрифт. Також щодо замороженої продукції. Споживач повинен розуміти, він купує лід чи продукт. Крім того, цей законопроект не стосується особистих селянських господарств. На ринках можна буде продавати продукцію. Там ми забезпечуємо лабораторний контроль», - сказав він.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ розроблено з метою приведення українського законодавства у відповідність до положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) №1169/2011 від 25 жовтня 2011 року про надання споживачам інформації про харчові продукти.

«Проект закону сприятиме уніфікації правил надання споживачам інформації про харчові продукти, забезпеченню правової визначеності та зменшенню адміністративного тягаря на операторів ринку, відповідальних за інформацію про харчові продукти, а також позитивно вплине на забезпечення інтересів громадян шляхом запровадження вимог щодо надання точної, достовірної та зрозумілої для споживача інформації про харчові продукти. Проектом закону встановлюються загальні положення щодо маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або на певні їх категорії», - йдеться в документі.

Зазначається, що проектом закону чітко регулюються обов'язки операторів ринку харчових продуктів, які відповідають за надання інформації про харчові продукти.

Проектом закону забороняється використовувати інформацію, яка може ввести споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів і наслідків їх споживання, а також в частині приписування харчовим продуктам лікувальних властивостей. Вказана заборона поширюється також на рекламу і представлення харчових продуктів.

Також законопроектом передбачено відхід від вимоги про обов'язкове надання інформації про поживну цінність щодо певних категорій харчових продуктів, які не зазнавали переробки або щодо яких інформація про поживну цінність не є визначальним фактором прийняття споживачами рішень про їх купівлю, або площа упаковки яких занадто мала, щоб вмістити всю інформацію для задоволення вимог щодо маркування.

Передбачається, що реалізація законопроекту дасть змогу створити результативний механізм інформування споживачів про харчові продукти або інгредієнти, їх склад, поживну цінність, спосіб споживання, а також дасть змогу зменшити навантаження на операторів ринку шляхом систематизації вимог до інформації про харчові продукти в одному законі, гармонізованому до законодавства Європейського Союзу.