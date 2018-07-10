Українські виробники органічної продукції повинні будуть щорічно проходити сертифікацію - закон

Документом передбачена сертифікація процесу виробництва, а не кінцевого продукту.

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення органів сертифікації органічного виробництва.

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За ухвалення законопроекту №5448-д про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції в другому читанні і в цілому проголосували 237 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як зазначив присутній у парламенті під час голосування за законопроект заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко, документом передбачено сертифікацію процесу виробництва, а не кінцевого продукту, що повністю відповідає законодавству Європейського Союзу.

«Такий підхід гарантує споживачам впевненість у продуктах, які будуть марковані як органічні» - сказав він.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документом регламентовано вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції, встановлено основні принципи сертифікації органічного виробництва, а також визначено вимоги до органів сертифікації. Повноваження із сертифікації органічного виробництва надаються акредитованим органам сертифікації. При цьому сертифікація органічного виробництва здійснюватиметься на платній основі за рахунок суб'єктів господарювання, а видача сертифіката - безкоштовно.

Також у пояснювальній записці зазначено, що реалізація законопроекту не потребує додаткового фінансування з державного бюджету України. Документом передбачається, що державна підтримка органічного виробництва надаватиметься в рамках загальнодержавних і регіональних програм, за рахунок і в межах видатків за бюджетними програмами, спрямованими на підтримку розвитку сільськогосподарських товаровиробників.