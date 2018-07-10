Сімейні фермерські господарства зможуть зареєструватися підприємцями - їм обіцяють пільги

Рада ухвалила закон про податкове стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств.

Верховна Рада ухвалила закон, який спрямований на податкове стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств.

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За ухвалення відповідного законопроекту №6490-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» у другому читанні та в цілому проголосували 229 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується забезпечити можливість легалізації сімейних фермерських господарств із набуттям ними статусу фізичних осіб-підприємців, і надати їм можливість бути платниками 4-ї групи спрощеної системи оподаткування, для чого використовуватиметься ряд критеріїв.

Законопроект поширюється на господарства, площа угідь яких становить від 2 до 20 гектарів.

При цьому вноситься ряд змін, які дозволять державним реєстраторам зареєструвати подібні господарства, а об'єднані територіальні громади матимуть всю інформацію про те, хто як платить за землю, оскільки законопроект передбачає, що податок на доходи фізичних осіб орендар має платити за місцем розташування земельної ділянки.

Законопроектом також передбачено пільговий порядок сплати єдиного соціального внеску для всіх членів фермерського господарства, зокрема, його керівника (доплата ЄСВ за рахунок державного бюджету впродовж 10 років).

Як повідомляв УНІАН, Рада 22 травня цього року ухвалила даний законопроект у першому читанні. Під час його обговорення голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що критеріями віднесення господарства до 4-ї групи оподаткування є: здійснення діяльності лише в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону, заняття лише виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою і постачанням, здійснення господарської діяльності за місцем податкової адреси, невикористання праці найманих працівників.