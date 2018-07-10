Рада прийняла закон про протидію аграрному рейдерству

Депутати вдосконалили правила використання масивів земель сільгосппризначення.

Верховна Рада України ухвалила закон про вдосконалення правил використання масивів земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання рейдерству та стимулювання зрошення.

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За ухвалення відповідного законопроекту №6049-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, вдосконалення правил землекористування в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» в другому читанні проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи законопроект, голова комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олег Кулініч зазначив, що за час підготовки законопроекту до другого читання до Комітету надійшло 124 пропозиції і поправки.

«Було враховано 79 і 25 відхилено. Комітет 3 липня розглянув законопроект і рекомендує ухвалити цей закон», - сказав він.

Також, Кулініч зазначив, що цей законопроект врегулює питання колективної власності.

«Зараз такої землі близько 1,5 млн гектарів, і вона нікому не належить і її офіційно ніхто не використовує. А фактично використовують неофіційно. Тому бюджети втрачають величезні гроші. Тому в цьому законопроекті ми прописуємо чіткий механізм переходу цієї землі в комунальну власність. Також, ми врегульовуємо права власника земельної ділянки та орендаря в рамках одного поля», - сказав він.

У травні цього року, під час розгляду законопроекту в першому читанні, заступник голови комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко заявляв, що даний законопроект дасть змогу створити ефективний механізм використання масивів сільськогосподарських земель.

«Пропонується створити ефективний механізм використання масивів земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання рейдерству та стимулювання зрошення, визначити правовий статус земель під польовими дорогами, виключити можливість зміни площі земельних ділянок при проведенні інвентаризації масивів і закріпити правило, за яким умови договору суборенди, який укладається при обміні правами користування земельними ділянками мають бути не гіршими, ніж умови договору оренди», - повідомив Бакуменко.

Згідно з пояснювальною запискою, законом пропонується розв‘язання проблем колективної власності на землю.

«Визнати комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст землі колективної власності тих колективних сільськогосподарських підприємств, які ліквідовано; надати можливість загальним зборам членів колективних сільськогосподарських підприємств, паювання земель в яких завершилося до 2020 року перерозподілити між собою (допаювати) залишок сільськогосподарських угідь і передати землі несільськогосподарського призначення в комунальній власності; встановити кінцевий термін виділення в натурі (на місцевості) незатребуваних (нерозподілених) земельних ділянок; надати органам місцевого самоврядування право тимчасового розпорядження землями колективної власності шляхом передачі їх в оренду до моменту державної реєстрації права власності на них; надати органам місцевого самоврядування з 2020 року право звертатися до суду із заявою про передачу в комунальну власність земельних ділянок колективної власності в порядку визнання майна безхазяйним (із встановленням права власників незатребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, які з поважних причин пропустили термін виділення їх у натурі ( на місцевості), безкоштовно отримати земельні ділянки із земель комунальної власності», - йдеться в документі.

Також, законом визначається порядок проведення інвентаризації масиву земель Державного земельного кадастру, в процесі якої буде здійснюватися: виправлення помилок Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок, які розташовані в межах масиву, формування земельних ділянок «незатребуваних паїв», земельних ділянок під польовими дорогами, внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі масиву земель сільськогосподарського призначення.

Також, закон встановлює, що земельні ділянки під проектними польовими дорогами передаються в оренду землекористувачу, який використовує земельні ділянки загальною площею 75% від загальної площі масиву. Якщо такий землекористувач відсутній, то такі земельні ділянки передаються в оренду особам, які використовують не менш як 25% масиву.

Крім того, закон встановлює обов'язковість відшкодування витрат на зрошення масиву земель сільськогосподарського призначення землекористувачу, якому належать на праві власності або передані йому в користування (оренда, суборенда, емфітевзис) не менш як 75% площі земельних ділянок, розташованих у масиві.

Ще одним нововведенням закону є надання можливості фізичним і юридичним особам використовувати земельні ділянки під лісосмугами та іншими захисними насадженнями на праві оренди, яке буде купуватися без проведення земельних торгів.

Також передбачається надання права землекористувачеві, який використовує земельні ділянки загальною площею 75% від загальної площі масиву, отримувати в оренду інші земельні ділянки масиву за умови надання натомість в суборенду іншої земельної ділянки, розташованої в цьому ж масиві. У разі відмови договір оренди укладається за рішенням суду.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила за основу законопроект про вдосконалення правил використання масивів земель сільськогосподарського призначення.

У грудня 2017 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка робить жорсткішим механізм роботи державних реєстраторів для усунення можливості їх сприяння аграрному рейдерству.

Зокрема, постанова передбачає неможливість зареєструвати неіснуючу земельну ділянку завдяки обов'язковій звірці з даними Держгеокадастру. При цьому держреєстратор буде зобов'язаний сповіщати Госгеокадастр про свої дії. Крім того, державний реєстратор буде зобов'язаний встановити особу суб'єкта правових дій та його правоздатність для усунення можливості здійснення дій з майном за підробленими документами, в тому числі - від імені власника.