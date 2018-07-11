Експорт яєць з України зріс майже в 2 рази: які країни купують

Основними імпортерами українських яєць стали ОАЕ, Ірак і Катар.

Україна за січень-червень 2018 року експортувала 44,47 тис. тонн яєць, що в 1,9 раза більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється в митній статистиці Державної фіскальної служби.

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У грошовому вираженні експорт яєць становив 39,99 млн дол, тоді як за аналогічний період минулого року експорт яєць становив 22,03 млн дол.

Основними імпортерами українських яєць в цей період стали ОАЕ (15,65 млн дол.), Ірак (7,3 млн дол.), Катар (3,81 млн дол.)

Як повідомляв УНІАН, за 2017 рік експорт яєць становив 88,58 тис. тонн.