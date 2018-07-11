Держстат підрахував, на скільки подорожчав хліб в Україні
У червні цього року споживчі ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 8,8% порівняно з червнем минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики.
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Зокрема, ціни на хліб у червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року зросли на 17,7%, а на макаронні вироби - на 10,5%.
У січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 9,1%. Зокрема, ціни на хліб збільшилися на 18,3%, а на макаронні вироби - на 9,9%.
Порівняно з травнем ціни на хліб і хлібопродукти в червні збільшилися на 0,6%.
У Держстаті відзначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення операції Об'єднаних сил.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, хліб і хлібопродукти за 2017 рік подорожчали на 8,4%.