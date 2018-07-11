Територіальні громади вже отримали майже 400 тисяч га землі за межами населених пунктів

Землі в управління отримала 251 громада.

Уряд України передав 387 тис. га землі за межами населених пунктів, якими раніше управляв Держгеокадастр, об'єднаним територіальним громадам.

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Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду в середу.

«Ми передали землі 251 громаді... Ми вже передали 387 тисяч гектарів землі», - сказав прем'єр.

За словами прем'єра, децентралізація управління земельними ресурсами дозволить значно підвищити ефективність їх використання, а також збільшити надходження до місцевих бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в січні цього року ухвалив рішення про передачу земель за межами населених пунктів в управління територіальних громад від Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

Повноваження місцевих рад щодо розпорядження землею були обмежені територією населених пунктів відповідно до Земельного кодексу, прийнятого в 2002 році. У 2012 році повноваження щодо розпорядження всіма сільгоспземлями держвласності отримало Державне агентство земельних ресурсів (тепер Держгеокадастр).