М'ясо в Україні подорожчало на чверть

У січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на м'ясо і м'ясні продукти зросли на 24,5%.

У червні цього року споживчі ціни на м'ясо і м'ясні продукти зросли на 17,5% порівняно з червнем минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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У січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на м'ясо і м'ясні продукти збільшилися на 24,5%.

Також наголошується, що в червні цього року ціни на м'ясо і м'ясні продукти залишилися на рівні попереднього місяця.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, ціни на м'ясо за 2017 рік зросли на 36%.