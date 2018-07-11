«Молочка» в Україні значно подорожчала

Зокрема, молоко подорожчало на 16,4%, сир – на 13,5%, яйця – на 53,8%.

У червні цього року споживчі ціни на молоко, сир і яйця в Україні в середньому підвищилися на 20,4% в порівнянні з червнем минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Зокрема, молоко подорожчало на 16,4%, сир – на 13,5%, яйця – на 53,8%.

Порівняно з травнем цього року, ціни на молоко, сир і яйця в червні в середньому знизилися на 2,6%. Зокрема, молоко подешевшало на 1,7%, сир – на 0,5%, яйця – на 9,8%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, ціна на молоко за 2017 рік збільшилась на 26,3%. Інфляція в Україні в червні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з червнем 2017 року становила 9,9%, сповільнившись з 11,7% місяцем раніше.