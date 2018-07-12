Аграрії вже намолотили понад 11 мільйонів тонн зерна нового врожаю

Середня врожайність зернових становить 29,3 ц/га.

Українські аграрії станом на 11 липня намолотили 11,11 млн тонн зерна з площі 3,65 млн га.

Читайте такожУкраїна за рік експортувала понад 39 мільйонів тонн зерна

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, середня врожайність зернових становить 30,4 ц/га.

Зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці 7,7 млн тонн на площі 2,46 млн га, або 39% до прогнозу; ярої пшениці - 14,8 тис. тонн на площі 5,5 тис. га, або 3% до прогнозу; озимого ячменю - 2,68 млн тонн на площі 774,3 тис. га, або 94% до прогнозу; ярого ячменю - 379,1 тис. тонн на площі 201,4 тис. га, або 13% до прогнозу; гороху - 300,4 тис. тонн на площі 207,8 тис. га, або 49% до прогнозу.

Крім того, продовжується збирання жита, якого зібрано 6,5 тис. тонн на площі 2,9 тис. га, або 2% до прогнозу за урожайності 22,8 ц/га, вівса обмолочено 1,5 тис. тонн на 1,1 тис . га, або 1% до прогнозу за урожайності 13,2 ц/га.

Також у 23 областях триває збирання озимого ріпаку, якого намолочено 1,55 млн тонн з площі 633,4 тис. га, або 65% до прогнозу за урожайності 24,6 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод, незважаючи на посуху, зберіг прогноз врожаю зернових у 2018-2019 МР на рівні 60 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.