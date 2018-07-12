Експорт нового врожаю: аграрії вже продали понад 500 тисяч тонн зерна

Експорт пшениці з початку 2018-2019 МР становив 144 тис. тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) станом на 11 липня експортували 555 тис. тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 144 тис. тонн, ячменю - 204 тис. тонн, кукурудзи - 207 тис. тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 0,8 тис. тонн борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 млн тонн зерна.