Україна збільшила експорт цукру на чверть

Основні поставки цукру здійснювалися до Узбекистану та Лівії.

Цукровиробники експортували в червні цього року 67,6 тис. тонн цукру, що на 25% більше, ніж у попередньому місяці, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

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Згідно з повідомленням, основні поставки цукру в червні здійснювалися до Узбекистану - 51% та Лівії - 35%. Також незначні обсяги були відправлені до Азербайджану - 5%, Вірменії та Грузії - по 3%.

Також в асоціації відзначили, що за десять місяців поточного маркетингового року (вересень 2017 - серпень 2018) українські виробники експортували 501 тис. т цукру, що на 32% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Цього року посівні площі під цукровим буряком становлять 280 тис. га, що на 13% менше, ніж минулого року. За прогнозами асоціації, виробництво цукрових буряків зменшиться орієнтовно на 10% і буде коливатися в межах 13,1 млн. т. Відповідно, виробництво цукру становитиме близько 1,75 млн т. В сезоні працюватиме близько 40 цукрових заводів.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укрцукор", Україна 2017 за календарний рік експортувала 598,7 тис. тонн цукру на суму 279,9 млн дол., що на 29% більше, ніж роком раніше (465,6 тис. тонн).

Найбільшими імпортерами минулого року стали Шрі-Ланка - 69,03 тис. тонн, Туреччина - 49,1 тис. тонн, Азербайджан - 44,9 тис. тонн, Судан - 40,0 тис. тонн, Лівія - 39,9 тис. тонн, у той час як роком раніше основними країнами-покупцями були Шрі-Ланка, Грузія, Туніс, Румунія і Єгипет.