Експерт спрогнозував урожай пшениці в Україні

Виробництво пшениці цього року буде на рівні 25 мільйонів тонн, з них на експорт направлять 16,5 мільйона тонн.

Виробництво пшениці в поточному маркетинговому році (МР, липень 2018 - червень 2019) очікується на рівні 25 мільйонів тонн, а експорт - 16,5 мільйона тонн.

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Про це повідомила прес-служба Української зернової асоціації (УЗА) з посиланням на президента асоціації Миколи Горбачова.

"Якщо говорити про прогноз виробництва та експорту зернових з України в 2018-2019 МР, то для ячменю дані показники оцінюються на рівні 7,2 мільйона тонн та 3,9 мільйона тонн, пшениці - 25 мільйонів тонн і 16,5 мільйона тонн і кукурудзи - 26 мільйонів тонн і 19 мільйонів тонн", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в асоціації зазначили, що врожайність української пшениці становить близько 4 т/га, кукурудзи - не більш як 5 т/га, тоді як європейські фермери досягли середнього показника в 8 т/га пшениці, а в США середня врожайність кукурудзи становить 11 т/га.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії станом на 11 липня намолотили 11,11 мільйона тонн зерна з площі 3,65 мільйона га. зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці 7,7 мільйона тонн на площі 2,46 мільйона га, ярої пшениці - 14,8 тисячі тонн на площі 5,5 тисячі га.