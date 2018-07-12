Путін продовжив продуктове ембарго до кінця 2019 року

У серпні 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ.

Президент РФ Володимир Путін продовжив до кінця 2019 року дію свого указу про продуктове ембарго відносно країн, які прийняли антиросійські санкції, в тому числі України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у відповідному указі Путіна.

"Продовжити з 1 січня по 31 грудня 2019 року дію окремих спеціальних економічних заходів, передбачених указом президента РФ від 6 серпня 2014 року №560 "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки РФ" і продовжених указами президента РФ від 24 червня 2015 року №320, від 29 червня 2016 року №305 та від 30 червня 2017 року №293", - йдеться в документі.

Уряду РФ доручено здійснення заходів, необхідних для реалізації указу. Документ набрав чинності з дня його підписання, 12 липня.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні 2014 року - після анексії Росією українського Криму.

У серпні 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

13 серпня 2015 року РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і "на особливих умовах" - на Україну, з 1 січня 2016 року.

29 червня 2016 року Путін підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, введеного у відповідь на санкції Заходу. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.

30 червня 2017 року Росія продовжила до 31 грудня 2018 року економічні санкції проти Євросоюзу, що поширилися на Україну з набранням чинності Зони вільної торгівлі з ЄС.